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futebol

Sérgio Sette Câmara rechaça vinda de Villa para o Galo por extracampo

O jogador, que pertence ao Boca Juniors, da Argentina, era mais uma indicação do técnico Jorge Sampaoli para reforçar o elenco...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 16:45
Crédito: AFP
O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, rechaçou a outro negócio indicado por Jorge Sampaoli para reforçar o clube mineiro A intenção do treinador em contar com o atacante Sebastián Villa, do Boca Juniors, gerou divisões internas e na torcida alvinegra, que se mostrou contrária à vinda do atleta, de 24 anos.
O mandatário atleticano postou a sua posição nas redes sociais sobre o interesse do Galo no jogador. Villa é acusado de agressão contra a ex-namorada, o que criou um ambiente ruim para a chegada e Villa ao clube alvinegro. Sette Câmara citou diretamente o extracampo de Villa e colocou na publicação a hashtag #ViraEsseJogo, campanha contra a violência à mulher. O presidente disse na postagem que “comissão e departamento de futebol têm independência para avaliar e indicar”, mas que a palavra final era dele. “Não vai vir também”.
O interesse do Atlético-MG em Villa foi noticiado pela imprensa da Argentina no fim de junho, com o Galo querendo o jogador por empréstimo com opção de compra. Na temporada 2019/2020, Villa fez 20 jogos, marcando dois gols e dando quatro assistências jogando pelo time argentino.

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