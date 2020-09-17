Sérgio Sette Câmara rechaça vinda de Villa para o Galo por extracampo

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, rechaçou a outro negócio indicado por Jorge Sampaoli para reforçar o clube mineiro A intenção do treinador em contar com o atacante Sebastián Villa, do Boca Juniors, gerou divisões internas e na torcida alvinegra, que se mostrou contrária à vinda do atleta, de 24 anos.

O mandatário atleticano postou a sua posição nas redes sociais sobre o interesse do Galo no jogador. Villa é acusado de agressão contra a ex-namorada, o que criou um ambiente ruim para a chegada e Villa ao clube alvinegro. Sette Câmara citou diretamente o extracampo de Villa e colocou na publicação a hashtag #ViraEsseJogo, campanha contra a violência à mulher. O presidente disse na postagem que “comissão e departamento de futebol têm independência para avaliar e indicar”, mas que a palavra final era dele. “Não vai vir também”.