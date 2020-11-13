Sérgio Sette Câmara não vai tentar a reeleição e garante permanência de Alexandre Mattos no clube

Crédito: Sette Câmara, ao lado do vice Lásaro Cândido, explicaram, algumas situações sobre o clube como o boato da saída de Alexandre Mattos-(Thaís Lopes/Valinor Conteúdo

Na tarde desta quinta-feira, 12 de novembro, o presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, realizou uma coletiva de imprensa na sede administrativa do clube, no bairro de Lourdes, Região Centro Sul de BH.

Logo no início da coletiva o presidente alvinegro desmentiu sobre a saída do atual diretor de futebol Alexandre Mattos e disse que o considera o melhor diretor e gestor brasileiro em sua área de atuação.

-Vi que saiu algumas informações falsas sobre a saída do Mattos. Tudo para ganhar seguidores e likes. Ele fica no clube, pois é o melhor gestor do brasil em sua área-disse o mandatário.

Após mencionar números que alcançou enquanto presidente, fazendo um balanço de sua gestão ao longo dos três últimos anos, Sérgio Sette Câmara afirmou sentir orgulho do trabalho exercido e disse que, tanto ele, quanto seu vice-presidente – e amigo pessoal – Lázaro Cândido não vão se candidatar para um novo mandato no alvinegro, nas eleições que serão realizadas no dia 11 de dezembro. Assim, o caminho fica livre para uma possível chapa de Sérgio Coelho, que deve ter o apoio dos Menins, Rubens e Rafael, principais parceiros comerciais do time mineiro e que tem bancado diversas contratações para o clube.

-Com o sentimento de dever cumprido e com a sensação de que nós transformamos o clube e o colocamos em outro patamar, entregando muito melhor do que recebemos, eu de fato não vou ser candidato à reeleição. O meu papel foi cumprido. Vou, com certeza, ajudar como conselheiro e como atleticano doente que sou quem quer que esteja aqui. Claro que neste grupo estamos conversando para a indicação de uma chapa e, impor respeito aos conselheiros que vão ainda ser consultados, depois tem de ter os apoiamentos para o registro da chapa, eu me reservo por enquanto para não ficar citando nomes. Quero quer que desse grupo vai sair e já existem nomes que estão sendo cogitados.

Sette Câmara discorreu sobre a situação que o clube estava quando ele assumiu o comando e falou dos problemas vividos em campo na temporada 2019.

-Bom, quando cheguei à presidência, há 3 anos, encontrei uma série de problemas que refletiram em 2019 e que são positivamente responsáveis pela “Nova Era” que vivemos hoje. Eu, enquanto presidente, encontrei um elenco de atletas mais velhos; jogadores com salários altíssimos à exemplo do Fred e Robinho, que eram totalmente incompatíveis com nossa realidade e estávamos disputando grandes competições ao mesmo tempo. O time não aguentou esse rojão em 2019, não há como negar. Mas em toda minha gestão, mesmo com os problemas internos, nunca ficamos no Z-4-disse.

Para finalizar, Sette Câmara fez um balanço de outros dois assuntos que os jornalistas perguntaram de forma enfática: as atuais contratações do que ele intitula como ‘Nova Era’ atleticana e as chapas formadas, que serão divulgadas em breve.