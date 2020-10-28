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Sergio Romero quer rescindir contrato com o Manchester United

Goleiro argentino de 33 anos considera voltar ao seu país ou atuar na Major League Soccer. Presidente do Racing abriu as portas para o jogador, mas pregou cautela com as cifras...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 11:23

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 11:23
Crédito: AFP
Sergio Romero, goleiro do Manchester United, quer rescindir seu contrato com o Manchester United, segundo o “Daily Star”. O veterano de 33 anos está em conversas com o clube após ser rebaixado a quarto jogador da posição na escala do técnico Solskjaer. O contrato do argentino termina ao fim desta temporada, mas o atleta considera uma saída antecipada para seu país ou para a MLS.
Os Red Devils também dificultaram a saída de Romero para o Everton no último dia da janela de transferências. O técnico Carlo Ancelotti queria contar com a experiência do argentino para disputar posição com Jordan Pickford, muitas vezes criticado por conta de atuações irregulares e falhas cruciais.
O jogador recebe cerca de 100 mil libras (R$ 737 mil) semanais e o presidente do Racing, seu clube formador, abriu as portas para o jogador, mas deixou claro que o atleta não irá receber cifras semelhantes caso queira retornar. O futuro do jogador segue indefinido, mas é possível que ocorra uma mudança nos próximos meses.

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