Sergio Romero quer rescindir contrato com o Manchester United

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Sergio Romero, goleiro do Manchester United, quer rescindir seu contrato com o Manchester United, segundo o “Daily Star”. O veterano de 33 anos está em conversas com o clube após ser rebaixado a quarto jogador da posição na escala do técnico Solskjaer. O contrato do argentino termina ao fim desta temporada, mas o atleta considera uma saída antecipada para seu país ou para a MLS.

Os Red Devils também dificultaram a saída de Romero para o Everton no último dia da janela de transferências. O técnico Carlo Ancelotti queria contar com a experiência do argentino para disputar posição com Jordan Pickford, muitas vezes criticado por conta de atuações irregulares e falhas cruciais.