Sergio Reguilón diz que não pensa no próximo destino no momento

Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial

O lateral esquerdo Sergio Reguilón ainda não tem seu futuro esclarecido para a próxima temporada, como revelou o jogador em entrevista à “Radio Marca”. Convocado para a seleção espanhola, o ala que pertence ao Real Madrid, mas que jogou emprestado ao Sevilla na última campanha, quer aproveitar o presente.

- Se estiver pensando nas chamadas (de clubes) e no meu destino, não vou aproveitar a seleção. Obviamente o Real Madrid é minha casa, mas não é fácil. Tenho todos os fatores em mente.Aos 23 anos, o espanhol também contou da importância do técnico Julen Lopetegui em sua trajetória.

- Significa muito para mim e tenho muito carinho por ele. Deu minha primeira oportunidade no futebol profissional e agora compartilhamos algo muito bom. Quando o vi chorando pela conquista da Liga Europa, eu não poderia estar mais feliz.