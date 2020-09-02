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futebol

Sergio Reguilón diz que não pensa no próximo destino no momento

Lateral esquerdo do Real Madrid que atuou pelo Sevilla na última temporada atrai o desejo de diversos clubes europeus. Espanhol agradeceu chance dnada por Jule Lopetegui...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 09:36

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 09:36
Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial
O lateral esquerdo Sergio Reguilón ainda não tem seu futuro esclarecido para a próxima temporada, como revelou o jogador em entrevista à “Radio Marca”. Convocado para a seleção espanhola, o ala que pertence ao Real Madrid, mas que jogou emprestado ao Sevilla na última campanha, quer aproveitar o presente.
- Se estiver pensando nas chamadas (de clubes) e no meu destino, não vou aproveitar a seleção. Obviamente o Real Madrid é minha casa, mas não é fácil. Tenho todos os fatores em mente.Aos 23 anos, o espanhol também contou da importância do técnico Julen Lopetegui em sua trajetória.
- Significa muito para mim e tenho muito carinho por ele. Deu minha primeira oportunidade no futebol profissional e agora compartilhamos algo muito bom. Quando o vi chorando pela conquista da Liga Europa, eu não poderia estar mais feliz.
Reguilón retornou ao Real Madrid, mas no clube merengue a concorrência pelo lado esquerdo é pesada com as presenças de Mendy e Marcelo. O espanhol já despertou interesse de clubes ingleses e italianos e deve ter seu futuro definido nas próximas semanas e após o retorno dos compromissos com a seleção.

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