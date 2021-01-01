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futebol

Sergio Ramos vira dúvida para duelo entre Real Madrid e Celta no sábado

Zagueiro não participou do treino com a equipe merengue nesta sexta-feira por se sentir indisposto. Espanhol tem contrato até o fim da temporada e pode assinar com novo clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 13:47

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 13:47

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O zagueiro Sergio Ramos virou dúvida de última hora para o jogo entre Real Madrid e Celta neste sábado. O defensor não participou do treino comandado pelo técnico Zidane nesta sexta-feira e as informações oficiais indicam que o capitão se sentiu indisposto. Além do líder, Rodrygo, machucado, também não participou do treinamento.O espanhol é notícia também por se tornar um atleta livre no mercado para negociar um pré-contrato com outra equipe e sair sem custos ao final desta temporada. O camisa quatro segue tentando encontrar um denominador comum com os dirigentes merengues para prolongar sua estadia e se aposentar no clube.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Em coletiva de imprensa, o técnico Zidane revelou que espera que o Real Madrid resolva a situação de contrato de Sergio Ramos o quanto antes, pois é de interesse de todos os envolvidos. Aos 34 anos, o zagueiro participou de 13 jogos do Campeonato Espanhol e perdeu três partidas por lesão.

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