Sergio Ramos vira dúvida para duelo entre Real Madrid e Celta no sábado

O zagueiro Sergio Ramos virou dúvida de última hora para o jogo entre Real Madrid e Celta neste sábado. O defensor não participou do treino comandado pelo técnico Zidane nesta sexta-feira e as informações oficiais indicam que o capitão se sentiu indisposto. Além do líder, Rodrygo, machucado, também não participou do treinamento.O espanhol é notícia também por se tornar um atleta livre no mercado para negociar um pré-contrato com outra equipe e sair sem custos ao final desta temporada. O camisa quatro segue tentando encontrar um denominador comum com os dirigentes merengues para prolongar sua estadia e se aposentar no clube.
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Em coletiva de imprensa, o técnico Zidane revelou que espera que o Real Madrid resolva a situação de contrato de Sergio Ramos o quanto antes, pois é de interesse de todos os envolvidos. Aos 34 anos, o zagueiro participou de 13 jogos do Campeonato Espanhol e perdeu três partidas por lesão.