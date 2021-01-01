Sergio Ramos vira dúvida para duelo entre Real Madrid e Celta no sábado

O zagueiro Sergio Ramos virou dúvida de última hora para o jogo entre Real Madrid e Celta neste sábado. O defensor não participou do treino comandado pelo técnico Zidane nesta sexta-feira e as informações oficiais indicam que o capitão se sentiu indisposto. Além do líder, Rodrygo, machucado, também não participou do treinamento.O espanhol é notícia também por se tornar um atleta livre no mercado para negociar um pré-contrato com outra equipe e sair sem custos ao final desta temporada. O camisa quatro segue tentando encontrar um denominador comum com os dirigentes merengues para prolongar sua estadia e se aposentar no clube.