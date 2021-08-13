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futebol

Sergio Ramos segue lesionado e só retorna aos gramados em setembro

Zagueiro espanhol e um dos principais reforços do Paris Saint-Germain nesta temporada irá perder mais três jogos do Campeonato Francês e Eliminatórias da Copa do Mundo...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 09:49

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 09:49
Crédito: Divulgação / PSG
Sergio Ramos segue lesionado e ficará afastado dos gramados por cerca de quatro semanas, segundo comunicado do Paris Saint-Germain. Com isso, o zagueiro irá perder os duelos contra o Strasbourg, Brest e Reims pela Ligue 1, além dos jogos da Eliminatória da Copa do Mundo pela Espanha.Desde que chegou à capital francesa, o defensor não vem conseguindo se manter saudável. O atleta perdeu não participou de nenhum amistoso de pré-temporada, perdeu a estreia da equipe no Campeonato Francês diante do Troyes e não entrou em campo pela Supercopa da França em que o Lille conquistou o título.
> Veja a tabela da Ligue 1
Na última temporada, o veterano de 35 anos teve um dos seus piores anos na carreira vestindo a camisa do Real Madrid. Por conta de diversos problemas musculares e também por uma cirurgia no joelho, o atleta se limitou a 21 partidas.
Apesar de ausente dos gramados, Sergio Ramos deve comparecer ao Parque dos Príncipes neste sábado para ser apresentado diante dos torcedores ao lado de Messi e dos outros reforços. Já sua estreia com a camisa do PSG pode ser que aconteça somente no próximo dia 12 de setembro diante do Clermont.

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