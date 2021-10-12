Sergio Ramos se aproxima de estreia com o Paris Saint-Germain

Crédito: C. Gavelle / PSG

Sergio Ramos está cada vez mais próximo de estrear com a camisa do Paris Saint-Germain. Segundo o "Marca", o defensor está treinando sem sentir dores na panturrilha da perna esquerda e Mauricio Pochettino deve decidir nos próximos dias quando o atleta entrará em campo pela equipe francesa.O zagueiro foi contratado na última janela de transferências e chegou como uma das principais transações do último mercado. No entanto, o espanhol vem sofrendo com problemas musculares, mas tem trabalhado com tranquilidade e sem pressão da comissão técnica para retornar aos gramados.

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Em 2021, o atleta participou apenas de sete partidas, sendo cinco com a camisa do Real Madrid e outras duas defendendo as cores da Espanha. Com isso, Sergio Ramos já está há mais de cinco meses sem entrar em campo para uma partida oficial.