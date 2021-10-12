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futebol

Sergio Ramos se aproxima de estreia com o Paris Saint-Germain

Defensor contratado na última janela de transferências treina sem dores na panturrilha da perna esquerda e Pochettino decidirá quando o espanhol voltará aos gramados...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 12:46

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 12:46

Crédito: C. Gavelle / PSG
Sergio Ramos está cada vez mais próximo de estrear com a camisa do Paris Saint-Germain. Segundo o "Marca", o defensor está treinando sem sentir dores na panturrilha da perna esquerda e Mauricio Pochettino deve decidir nos próximos dias quando o atleta entrará em campo pela equipe francesa.O zagueiro foi contratado na última janela de transferências e chegou como uma das principais transações do último mercado. No entanto, o espanhol vem sofrendo com problemas musculares, mas tem trabalhado com tranquilidade e sem pressão da comissão técnica para retornar aos gramados.
> Veja a tabela da Ligue 1
Em 2021, o atleta participou apenas de sete partidas, sendo cinco com a camisa do Real Madrid e outras duas defendendo as cores da Espanha. Com isso, Sergio Ramos já está há mais de cinco meses sem entrar em campo para uma partida oficial.
O Paris Saint-Germain volta a campo na sexta-feira diante do Angers pela Ligue 1, mas ainda é improvável que o defensor apareça no Parque dos Príncipes. O líder do Campeonato Francês ainda terá outros três jogos neste mês de outubro e a estreia do camisa quatro nas próximas semanas não pode ser descartada.

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