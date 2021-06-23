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futebol

Sergio Ramos se aproxima de acordo com o PSG e Neymar é peça-chave; entenda

Defensor tem grande admiração pelo atacante brasileiro e pretende jogar junto com o camisa 10. Imprensa espanhola diz que zagueiro já informou a amigos que atuará no PSG...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 13:37

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 13:37

Crédito: GABRIEL BOUYS/AFP
Livre no mercado após deixar o Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos pode reforçar o Paris Saint-Germain na próxima temporada. Segundo informações da imprensa espanhola, o defensor já confidenciou a amigos que o destino será mesmo o clube parisiense.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDe acordo com a rádio "Cope", Ramos contou a pelo menos três colegas que jogará na França, enquanto o jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha, informou que o nome do atleta foi bem quisto dentro do vestiário do PSG. Chelsea, Bayern e Manchester City são outras opções, mas com menos força.
Segundo o jornal "As", Sergio Ramos deseja um contrato de dois anos, além de mais um ano como opção. Além de buscar um bom projeto esportivo, o atleta quer a garantia de estabilidade, uma vez que irá se mudar com a esposa e mais quarto filhos.
Ainda na publicação, o "As" informou que a presença de Neymar no Paris Saint-Germain é um trunfo do time francês para contratar o defensor. Sergio Ramos é grande admirador do futebol do camisa 10 brasileiro, tem a intenção de atuar junto com a principal estrela parisiense.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da Itália
Outro clube que estava interessado em Sergio Ramos é o Milan, que está de volta à Champions League depois de sete temporadas. No entanto, diante de uma alta pedida salarial, o clube rubro-negro recuou.

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