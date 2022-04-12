Sergio Ramos revela que pretende jogar por mais cinco anos e deseja renovar com o PSG

Aos 36 anos, Sergio Ramos não pensa em parar de jogar por agora. Em entrevista ao 'Prime Video', o zagueiro revelou que pretende atuar em alto nível por mais quatro ou cinco anos e acrescentou que quer renovar com o Paris Saint-Germain.
- Entre quatro e cinco anos mais (sequência da carreira), isso em alto nível. Depois, vou viver alguma outra experiência. Tenho dois anos aqui em Paris, tentaremos que sejam três, com um a mais, e depois vamos ver o que acontece. Enquanto eu aguente no lado físico, creio que a cabeça está bem focada - revelou o zagueiro. Sergio Ramos saiu do Real Madrid e acertou com o Paris Saint-Germain em agosto de 2021, com contrato válido até junho de 2023. Desde que chegou, o zagueiro vem sofrendo com lesões e atuou somente em sete partidas pelo clube - nenhuma pela Champions League.