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futebol

Sergio Ramos revela papel de Neymar em sua chegada ao PSG

Defensor espanhol afirmou que possui boa relação com o atacante brasileiro e que estiveram em contato antes de assinar contrato com a equipe francesa...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 11:45

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 11:45
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Após dizer que estava empolgado para jogar ao lado de Neymar, Sergio Ramos revelou o papel do brasileiro em sua chegada ao Paris Saint-Germain. Em entrevista ao "L'Equipe", o defensor espanhol afirma ter recebido conselho do craque brasileiro para atuarem juntos.- Eu falo com o Neymar há seis ou sete anos. Apesar dele ter jogado pelo Barça e eu pelo Madrid, sempre tivemos uma amizade extraordinária. É o caso de Di Maria e Navas, com quem continuei a amizade após suas saídas do Real. Neymar me convenceu a assinar com o PSG. Antes de acertar com um novo clube, é sempre bom conversar com vários jogadores ou Leonardo, Al-Khelaifi. Todos me convenceram.
> Veja a tabela da Ligue 1
O zagueiro irá atuar com a camisa quatro cedida por Kehrer e com a qual fez muito sucesso jogando no Real Madrid. O veterano é um dos reforços de peso para o elenco dirigido por Mauricio Pochettino que também conta com as chegadas de Wijnaldum, Hakimi e Donnarumma.
A expectativa é de que Sergio Ramos seja titular ao lado de Marquinhos caso o treinador argentino opte por jogar em uma linha de quatro. No entanto, ele pode atuar ao lado também de Kimpembe em uma hipotética formação com três zagueiros.

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