Sergio Ramos revela papel de Neymar em sua chegada ao PSG

Após dizer que estava empolgado para jogar ao lado de Neymar, Sergio Ramos revelou o papel do brasileiro em sua chegada ao Paris Saint-Germain. Em entrevista ao "L'Equipe", o defensor espanhol afirma ter recebido conselho do craque brasileiro para atuarem juntos.- Eu falo com o Neymar há seis ou sete anos. Apesar dele ter jogado pelo Barça e eu pelo Madrid, sempre tivemos uma amizade extraordinária. É o caso de Di Maria e Navas, com quem continuei a amizade após suas saídas do Real. Neymar me convenceu a assinar com o PSG. Antes de acertar com um novo clube, é sempre bom conversar com vários jogadores ou Leonardo, Al-Khelaifi. Todos me convenceram.