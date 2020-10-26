Sergio Ramos quer renovar com o Real Madrid, mas tempo de contrato gera impasse na negociação

Capitão e ídolo do Real Madrid, Sergio Ramos pondera deixar o clube espanhol. De acordo com a imprensa do país, caso o clube ofereça apenas um ano de contrato, o zagueiro deverá partir. Desejando mais dois anos de contrato, Sergio Ramos encerra seu vínculo em junho de 2021. A partir de janeiro, o zagueiro poderia negociar com qualquer clube por custo zero.