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  • Sergio Ramos quer renovar com o Real Madrid, mas tempo de contrato gera impasse na negociação
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Sergio Ramos quer renovar com o Real Madrid, mas tempo de contrato gera impasse na negociação

Zagueiro espanhol deseja dois anos, enquanto o clube oferece apenas um.
Caso não cheguem a um acordo, o camisa 4 pondera deixar a Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 11:34

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 11:34

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Capitão e ídolo do Real Madrid, Sergio Ramos pondera deixar o clube espanhol. De acordo com a imprensa do país, caso o clube ofereça apenas um ano de contrato, o zagueiro deverá partir. Desejando mais dois anos de contrato, Sergio Ramos encerra seu vínculo em junho de 2021. A partir de janeiro, o zagueiro poderia negociar com qualquer clube por custo zero.
Desde 2005 no Real Madrid e visto como um dos melhores zagueiros do mundo aos 34 anos, Sergio Ramos atuou em 656 partidas pelo clube merengue, marcou 99 gols e deu 39 assistências.

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