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futebol

Sergio Ramos puxa a palavra e motiva o Real para a Champions

Zagueiro, líder e capitão do elenco afirma que grupo deve estar unido para conquistar classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira...

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 09:43

LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 09:43
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O elenco do Real Madrid está fechado com Zidane e com vontade de conseguir a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira diante do Borussia Monchengladbach. Segundo o “As”, Sergio Ramos, líder e capitão do time merengue, foi quem puxou a iniciativa e motivou o grupo.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
- Estamos a uma vitória de passar na Champions, dependemos apenas da gente e temos que dar tudo. Isso é Real Madrid: juntos, de piores saímos. Temos que estar unidos e ganhar as próximas partidas. Podemos fazer.Apesar de diversas especulações a respeito de uma possível mudança no comando técnico, o nome de Zidane não é questionado também pelos dirigentes por todo o respeito que conquistou ao longo de sua trajetória. O Real Madrid joga em casa e precisa de uma vitória simples para avançar de fase na principal competição de futebol da Europa.

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