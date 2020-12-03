Sergio Ramos puxa a palavra e motiva o Real para a Champions

O elenco do Real Madrid está fechado com Zidane e com vontade de conseguir a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira diante do Borussia Monchengladbach. Segundo o “As”, Sergio Ramos, líder e capitão do time merengue, foi quem puxou a iniciativa e motivou o grupo.

- Estamos a uma vitória de passar na Champions, dependemos apenas da gente e temos que dar tudo. Isso é Real Madrid: juntos, de piores saímos. Temos que estar unidos e ganhar as próximas partidas. Podemos fazer.Apesar de diversas especulações a respeito de uma possível mudança no comando técnico, o nome de Zidane não é questionado também pelos dirigentes por todo o respeito que conquistou ao longo de sua trajetória. O Real Madrid joga em casa e precisa de uma vitória simples para avançar de fase na principal competição de futebol da Europa.