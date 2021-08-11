Sergio Ramos ofereceu casa para Messi em Paris, conta jornal

Crédito: Reprodução/@SergioRamos

Sergio Ramos, zagueiro recém-contratado pelo Paris Saint-Germain, ofereceu sua casa para Lionel Messi se estabelecer na capital francesa em seus primeiros dias, segundo o "El País". Apesar da rivalidade nos tempos do Campeonato Espanhol, o defensor tem sido um dos mais animados com a chegada do argentino.- Se sua família e você preferirem estar em uma casa do que em um hotel, podem ficar na minha - disse Ramos em conversa revelada pelo portal espanhol.

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O entorno do defensor afirma que o ex-líder e capitão do Real Madrid possui grande admiração pelo novo camisa 30 do PSG.

- Sergio admira e respeita muito o Leo. Antes, a situação era a que era, mas agora o defenderá como um dos seus.