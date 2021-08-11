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futebol

Sergio Ramos ofereceu casa para Messi em Paris, conta jornal

Apesar da rivalidade nos tempos de Campeonato Espanhol, zagueiro tem sido um dos mais entusiastas por conta da chegada do novo camisa 30 no Paris Saint-Germain...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 16:57
Crédito: Reprodução/@SergioRamos
Sergio Ramos, zagueiro recém-contratado pelo Paris Saint-Germain, ofereceu sua casa para Lionel Messi se estabelecer na capital francesa em seus primeiros dias, segundo o "El País". Apesar da rivalidade nos tempos do Campeonato Espanhol, o defensor tem sido um dos mais animados com a chegada do argentino.- Se sua família e você preferirem estar em uma casa do que em um hotel, podem ficar na minha - disse Ramos em conversa revelada pelo portal espanhol.
> Veja a tabela da Ligue 1
O entorno do defensor afirma que o ex-líder e capitão do Real Madrid possui grande admiração pelo novo camisa 30 do PSG.
- Sergio admira e respeita muito o Leo. Antes, a situação era a que era, mas agora o defenderá como um dos seus.
Nas redes sociais, Sergio Ramos publicou uma imagem de sua camisa ao lado da de Messi sendo vendida em uma loja do PSG. O atleta também deu as boas-vindas ao atacante nesta quarta-feira.

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