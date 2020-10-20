Sergio Ramos não treina e deve ser desfalque na Liga dos Campeões

Sergio Ramos foi ausência no treinamento do Real Madrid nesta terça-feira visando o jogo contra o Shakhtar pela Liga dos Campeões e o capitão não deve atuar na estreia da equipe merengue na principal competição do continente, segundo a imprensa espanhola. O líder deve ser poupado para o duelo contra o Barcelona deste sábado.O defensor havia treinado na última segunda-feira, mas sentiu uma dor no joelho esquerdo, local em que havia sofrido um golpe na partida do último sábado contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol. O camisa quatro foi substituído para a entrada de Éder Militão após participar apenas dos 45 minutos iniciais.