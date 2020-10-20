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Sergio Ramos não treina e deve ser desfalque na Liga dos Campeões

Zagueiro espanhol não treinou nesta terça-feira por conta de um problema sofrido no joelho esquerdo no último sábado contra o Cádiz. Militão deve ganhar a vaga do capitão...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 09:18

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 09:18

Crédito: Sergio Ramos deve ser poupado na estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões (Reprodução/Twitter
Sergio Ramos foi ausência no treinamento do Real Madrid nesta terça-feira visando o jogo contra o Shakhtar pela Liga dos Campeões e o capitão não deve atuar na estreia da equipe merengue na principal competição do continente, segundo a imprensa espanhola. O líder deve ser poupado para o duelo contra o Barcelona deste sábado.O defensor havia treinado na última segunda-feira, mas sentiu uma dor no joelho esquerdo, local em que havia sofrido um golpe na partida do último sábado contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol. O camisa quatro foi substituído para a entrada de Éder Militão após participar apenas dos 45 minutos iniciais.
A baixa não era esperada pela comissão técnica em um primeiro momento após o clube transmitir que a gravidade da lesão era pequena, mas Ramos não progrediu como o esperado. Com isso, Militão deve ganhar a vaga e atuar ao lado de Varane na estreia do time na Champions.

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