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futebol

Sergio Ramos não renova e diz querer escutar ofertas do mercado

Zagueiro espanhol tem interesse do Paris Saint-Germain, que também quer contar com Messi. Modric deve seguir mais um ano e Vásquez recusa oferta por três temporada...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 08:26

LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 08:26
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O zagueiro Sergio Ramos não respondeu a oferta de renovação contratual feita pelo Real Madrid e sua permanência segue indefinida, segundo o programa “El Larguero”. Segundo o jornalista Josep Pedrerol, o capitão se encontrou com o presidente merengue, Florentino Pérez, na última semana e afirmou que estava disposto a ouvir propostas de outras equipes, como do Paris Saint-Germain.De acordo com as informações, uma pessoa do clube francês teria dito ao espanhol que o objetivo era montar um super time para a próxima temporada com o atual camisa três do Real Madrid no setor defensivo e com Messi liderando o ataque. Pérez entendeu a situação do zagueiro, mas deve fazer novos esforços pela permanência do ídolo.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Além da situação de Ramos, Modric e Vásquez também estão sem seus futuros definidos. No entanto, a situação do croata parece mais fácil, pois ele aceitou renovar por mais um ano. Enquanto isso, o atacante recusou uma oferta de três anos por não se convencer de que é a melhor proposta que pode receber.

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