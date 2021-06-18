Sergio Ramos não é opção para o Manchester City

Sergio Ramos não está nos planos do Manchester City para a próxima temporada, segundo o "As". Reforçar o centro da defesa não está nos planos do técnico Pep Guardiola e da diretoria inglesa. A equipe do Etihad Stadium espera a continuidade de Laporte e a manutenção dos outros três zagueiros do elenco.O espanhol foi especulado como possível reforço do Barcelona, mas os Citizens descartaram qualquer negociação através de trocas. O defensor não está satisfeito com os poucos minutos em campo, uma vez que Rúben Dias e Stones são titulares do comandante catalão.