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Sergio Ramos não é opção para o Manchester City

Equipe de Pep Guardiola não considera contratação do veterano que deixou o Real Madrid e pretende seguir com Laporte no plantel para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 14:28

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 14:28

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Sergio Ramos não está nos planos do Manchester City para a próxima temporada, segundo o "As". Reforçar o centro da defesa não está nos planos do técnico Pep Guardiola e da diretoria inglesa. A equipe do Etihad Stadium espera a continuidade de Laporte e a manutenção dos outros três zagueiros do elenco.O espanhol foi especulado como possível reforço do Barcelona, mas os Citizens descartaram qualquer negociação através de trocas. O defensor não está satisfeito com os poucos minutos em campo, uma vez que Rúben Dias e Stones são titulares do comandante catalão.
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No entanto, o Manchester City também não é tratado como prioridade para Sergio Ramos, que tem o Paris Saint-Germain e o Manchester United como opções. Os franceses buscam um veterano desde a saída de Thiago Silva na última temporada.
Jpa o Manchester United quer encontrar um par para Harry Maguire, embora o nome de Raphael Varane seja o mais cotado nos Red Devils. O Milan também tem interesse no veterano espanhol para a próxima temporada em que irão disputar a Champions League.

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