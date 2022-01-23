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Sergio Ramos marca seu primeiro gol, Messi retorna e PSG goleia o Reims no Francês

Ainda sem Neymar, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo, clube da capital vence por 4 a 0 e segue firme na liderança rumo a mais um título no campeonato nacional...
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Publicado em 

23 jan 2022 às 19:23

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 19:23

Segue o líder. O Paris Saint-Germain segue impossível no Campeonato Francês e, neste domingo, a equipe de Mauricio Pochettino fez mais uma vítima. No Parque dos Príncipes, o clube parisiense goleou o Reims por 4 a 0, com gols de Verratti, Sergio Ramos, Faes (contra) e Danilo Pereira.NO FIMO PSG, como era de se esperar, dominou o primeiro tempo, mas só conseguiu balançar as redes na reta final da etapa inicial. Aos 43 minutos, Verratti aproveitou sobra depois de tentativa de chute de Icardi e abriu o marcador com belo chute forte.
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MAIS TRÊSNo segundo tempo, o PSG não tomou conhecimento do Reims. Sergio Ramos ampliou o marcador e fez seu primeiro gol pelo clube francês. Verratti chutou para fazer o terceiro, mas a arbitragem deu gol contra de Wout Faes por desvio antes de entrar. Danilo Pereira, em lance parecido com o gol anterior, fechou a conta. A arbitragem, porém, deu gol para o português.
VOLTA DO E.T.O jogo marcou também o retorno do argentino Lionel Messi, que fez sua primeira partida no ano de 2022. Após testar positivo para a Covid-19 e ficar afastado algumas semanas, o camisa 30 entrou no segundo tempo. Ele participou do terceiro gol do Paris Saint-Germain.
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Crédito: SergioRamosmarcouseuprimeirogolpeloPSGdesdequechegouaoclube(Foto:THOMASSAMSON/AFP

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