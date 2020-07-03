Sergio Ramos marca de pênalti, Real Madrid vence o Getafe, e abre quatro pontos de vantagem para o Barcelona

O Real Madrid está mais perto do título do Campeonato Espanhol. Nesta quinta-feira, no encerramento da 33ª rodada da competição, o clube merengue recebeu o Getafe, no Estádio Alfredo Di Stéfano, e venceu por 1 a 0, graças a gol de Sergio Ramos, cobrando pênalti. Com o resultado, o clube agora está quatro pontos à frente do Barcelona, vice-líder.
PRIMEIRO TEMPO MORNOOs primeiros 45 minutos foram abaixo do esperado, especialmente pela posição dos dois clubes na tabela. O Real Madrid até tinha a bola, mas não conseguia criar tanto. O Getafe, em jogadas rápidas, tentava abrir o placar, mas tinha pouca eficiência. A melhor chance da etapa inicial foi com Vinícius Jr., que recebeu cruzamento de Mendy e desviou de carrinho, mas viu David Soria fazer grande defesa.
O CAPITÃO DECIDENo segundo tempo, o jogo continuou ainda meio lento como na etapa inicial e o único lance de perigo foi justamente o gol marcado pelo clube merengue. Aos 34 minutos, Carvajal foi derrubado por Mathias Olivera e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Sergio Ramos, com muita categoria, bateu para abrir o placar e decretar a vitória.
MAIS PERTO DO TÍTULOCom a vitória, o Real Madrid chegou aos 74 pontos e agora abriu quatro de vantagem para o Barcelona, vice-líder. A cinco rodadas do fim do Campeonato Espanhol, os merengues se aproximam ainda mais do 34º título espanhol. O Getafe permanece com 52 pontos e está em sexto.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o Athletic Bilbao, no País Basco, no domingo. A bola rola às 9h (de Brasília), no Estádio San Mamés. O Getafe volta a campo também no domingo, quando enfrenta o Osasuna, fora de casa. O jogo acontece às 14h30 (de Brasília).