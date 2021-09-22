Sergio Ramos inicia último processo de recuperação de lesão e fica perto de fazer estreia pelo PSG

Ainda sem estrear pelo Paris Saint-Germin, o zagueiro Sergio Ramos vive a expectativa para entrar em campo em breve. Recuperando-se de uma lesão na panturrilha esquerda, o defensor de 35 anos já realiza trabalhos em campo e está na última fase de reabilitação no clube francês.Anunciado como reforço na equipe parisiense há quase três meses, o espanhol ainda não tem uma data para entrar em campo pela primeira vez, mas, de acordo com o jornal "As", o jogador deverá ficar à disposição de Mauricio Pochettino em poucos dias.