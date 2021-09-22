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Sergio Ramos inicia último processo de recuperação de lesão e fica perto de fazer estreia pelo PSG

Jogador de 35 anos foi anunciado como reforço em julho, mas sofreu lesão na panturrilha esquerda que o afastou dos gramados. Sem pressa, atleta faz pré-temporada individual...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 15:06
Crédito: C. Gavelle / PSG
Ainda sem estrear pelo Paris Saint-Germin, o zagueiro Sergio Ramos vive a expectativa para entrar em campo em breve. Recuperando-se de uma lesão na panturrilha esquerda, o defensor de 35 anos já realiza trabalhos em campo e está na última fase de reabilitação no clube francês.Anunciado como reforço na equipe parisiense há quase três meses, o espanhol ainda não tem uma data para entrar em campo pela primeira vez, mas, de acordo com o jornal "As", o jogador deverá ficar à disposição de Mauricio Pochettino em poucos dias.
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Desde o início da temporada 2021/22, o Paris Saint-Germain já entrou em campo sem Sergio Ramos oito vezes, sendo seis pelo Campeonato Francês, uma pela Supercopa da França e uma pela Champions League.

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