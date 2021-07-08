Sergio Ramos é oficialmente anunciado como reforço do PSG

Fim da novela: o Paris Saint-Germain anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Sergio Ramos. Nesta quinta-feira, o defensor de 35 anos foi confirmado como reforço do clube francês após assinar um contrato de duas temporadas, até junho de 2023.

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Sergio Ramos chega sem custos ao PSG, após deixar o Real Madrid ao término de seu contrato. Desde 2005 no clube merengue, o zagueiro espanhol tornou-se em um dos maiores ídolos da história dos Blancos, mas não chegou a acordo para renovar seu vínculo.