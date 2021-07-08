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futebol

Sergio Ramos é oficialmente anunciado como reforço do PSG

Depois de 16 anos no Real Madrid, zagueiro de 35 anos vai atuar na capital francesa ao lado de Neymar, Marquinhos e Mbappé. Jogador usará a camisa 4 pelos próximos dois anos...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 09:43

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 09:43
Fim da novela: o Paris Saint-Germain anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Sergio Ramos. Nesta quinta-feira, o defensor de 35 anos foi confirmado como reforço do clube francês após assinar um contrato de duas temporadas, até junho de 2023.
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Sergio Ramos chega sem custos ao PSG, após deixar o Real Madrid ao término de seu contrato. Desde 2005 no clube merengue, o zagueiro espanhol tornou-se em um dos maiores ídolos da história dos Blancos, mas não chegou a acordo para renovar seu vínculo.
Campeão mundial em 2010 com a Espanha, o zagueiro é o terceiro reforço anunciado pelo Paris Saint-Germain na temporada. Antes dele, o meio-campista Georginio Wijnaldum e o lateral-direito Achraf Hakimi foram confirmados. Assim como o holandês e Sergio Ramos, que chegam sem custos, o goleiro Gianluigi Donnarumma deverá ser o próximo.

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