Sergio Ramos e Courtois destacam importância da vitória no clássico

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O zagueiro Sergio Ramos, autor do segundo gol na vitória do Real Madrid contra o Barcelona por 3 a 1, destacou a união da equipe para conseguir o triunfo e alcançar a liderança do Campeonato Espanhol. O defensor retornou ao time titular neste sábado após se machucar no último final de semana e ficar de fora de duelo pela Liga dos Campeões.

- Quando as coisas estão mais difíceis, é quando mais devemos estar unidos. Não viemos para ver o que acontecia. Corremos, sofremos juntos.

O goleiro Courtois também destacou a vitória como um fator importante para reverter o momento ruim e espantar qualquer crise.

- Não foi uma semana fácil. A vontade que colocamos na segunda etapa contra o Shakhtar nos ajudou hoje. Este escudo merece que a gente lute a cada partida.