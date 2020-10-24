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futebol

Sergio Ramos e Courtois destacam importância da vitória no clássico

Zagueiro destacou união dos jogadores em uma semana complicada para o Real Madrid, enquanto goleiro afirmou que todos devem lutar pelo time que estão representando...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 13:30

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 13:30

Crédito: AFP
O zagueiro Sergio Ramos, autor do segundo gol na vitória do Real Madrid contra o Barcelona por 3 a 1, destacou a união da equipe para conseguir o triunfo e alcançar a liderança do Campeonato Espanhol. O defensor retornou ao time titular neste sábado após se machucar no último final de semana e ficar de fora de duelo pela Liga dos Campeões.
- Quando as coisas estão mais difíceis, é quando mais devemos estar unidos. Não viemos para ver o que acontecia. Corremos, sofremos juntos.
O goleiro Courtois também destacou a vitória como um fator importante para reverter o momento ruim e espantar qualquer crise.
- Não foi uma semana fácil. A vontade que colocamos na segunda etapa contra o Shakhtar nos ajudou hoje. Este escudo merece que a gente lute a cada partida.
A vitória também é mais uma para o cartel de Zidane como técnico merengue em clássicos no Camp Nou. Em seis partidas contra os culés, o francês tem três vitórias e três empates e é o segundo treinador da história do Real Madrid com mais triunfos como visitante diante do Barcelona.

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