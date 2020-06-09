Sergio Ramos deve renovar com Real Madrid, mas pensa na MLS

Crédito: Reprodução

O Real Madrid tem a intenção de renovar o contrato de Sergio Ramos por mais uma temporada, o que faria o zagueiro ter vínculo com o clube merengue até 2022. Este pode ser o último acordo entre a equipe e o histórico espanhol que espera bater recordes no time, mas também tem interesse de jogar no Inter de Miami, time de David Beckham na MLS.

Em fim de carreira, o zagueiro vê com bons olhos jogar em uma liga menor, como David Villa fez e como David Silva também pode vir a fazer na próxima temporada. Um dos fatores que mais ajuda o histórico defensor da seleção é sua amizade com o mandatário inglês, com quem dividiu vestiário por duas temporadas no gigante europeu.