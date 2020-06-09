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futebol

Sergio Ramos deve renovar com Real Madrid, mas pensa na MLS

Zagueiro deve atuar com a camisa merengue até 2022 e quer quebrar recordes pessoais no clube. Defensor pensa em jogar no Inter de Miami, time de David Beckham, no futuro...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 12:14

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 12:14

Crédito: Reprodução
O Real Madrid tem a intenção de renovar o contrato de Sergio Ramos por mais uma temporada, o que faria o zagueiro ter vínculo com o clube merengue até 2022. Este pode ser o último acordo entre a equipe e o histórico espanhol que espera bater recordes no time, mas também tem interesse de jogar no Inter de Miami, time de David Beckham na MLS.
Em fim de carreira, o zagueiro vê com bons olhos jogar em uma liga menor, como David Villa fez e como David Silva também pode vir a fazer na próxima temporada. Um dos fatores que mais ajuda o histórico defensor da seleção é sua amizade com o mandatário inglês, com quem dividiu vestiário por duas temporadas no gigante europeu.
No entanto, neste momento, Ramos tem a intenção de seguir empilhando troféus no seu currículo e subir no ranking de jogadores que mais atuaram com a camisa do Real Madrid. Atualmente, o zagueiro ocupa a 6ª colocação com 640 jogos, enquanto Raúl é o líder com 741 partidas.E MAIS:Dybala não descarta ida para o Barça, mas elogia JuventusRonaldinho conta sobre vida na pandemia e carinho com BarçaMkhitaryan afirma desejo de permanecer na RomaManchester United faz proposta por Koulibaly, mas Napoli pede mais E MAIS:

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