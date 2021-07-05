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Sergio Ramos chega a Paris para exames médicos e assinar com o PSG

Zagueiro acertou com o Paris Saint-Germain por duas temporadas e anúncio oficial deverá acontecer nos próximos dias. Defensor ficou 16 anos no Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 17:08

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 17:08

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
A novela sobre o futuro do zagueiro Sergio Ramos está cada vez mais próxima de seu fim. De acordo com a imprensa espanhola, o defensor viajou nesta segunda-feira para a capital francesa, onde passará por exames médicos antes de assinar com o Paris Saint-Germain.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaSegundo o jornal "As", de Madri, o anúncio oficial e a apresentação do atleta como novo jogador parisiense deve ocorrer até quarta-feira. Sergio Ramos acertou com o PSG por duas temporadas depois que seu irmão e agente, René Ramos, viajou à França na última semana para acertar os últimos detalhes.
Ainda de acordo com o portal, caso Sergio Ramos seja realmente anunciado até quarta-feira, existe a possibilidade do zagueiro já fazer seu primeiro treino nesta semana. O elenco do Paris Saint-Germain se reapresentou ao técnico Mauricio Pochettino para a pré-temporada nesta segunda-feira.
Desde 2005 no Real Madrid, Sergio Ramos é um dos maiores nomes da história dos Blancos, onde conquistou 22 títulos, incluindo cinco Espanhóis e quatro Champions. Ao todo, o zagueiro entrou em campo 671 vezes pelo clube merengue, marcou 101 gols e deu 40 assistências.

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