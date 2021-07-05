Sergio Ramos chega a Paris para exames médicos e assinar com o PSG

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid

A novela sobre o futuro do zagueiro Sergio Ramos está cada vez mais próxima de seu fim. De acordo com a imprensa espanhola, o defensor viajou nesta segunda-feira para a capital francesa, onde passará por exames médicos antes de assinar com o Paris Saint-Germain.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaSegundo o jornal "As", de Madri, o anúncio oficial e a apresentação do atleta como novo jogador parisiense deve ocorrer até quarta-feira. Sergio Ramos acertou com o PSG por duas temporadas depois que seu irmão e agente, René Ramos, viajou à França na última semana para acertar os últimos detalhes.

Ainda de acordo com o portal, caso Sergio Ramos seja realmente anunciado até quarta-feira, existe a possibilidade do zagueiro já fazer seu primeiro treino nesta semana. O elenco do Paris Saint-Germain se reapresentou ao técnico Mauricio Pochettino para a pré-temporada nesta segunda-feira.