Sérgio Ramos avalia vitória e pede mais atenção ao Real Madrid

Crédito: Sérgio Ramos tem sido principal destaque na campanha do Real Madrid na temporada (Ander GILLENEA / AFP

Após mais uma vitória, o Real Madrid se aproxima do título de campeão espanhol e precisa vencer o Villarreal nesta quinta-feira para confirmar a conquista e poder comemorar. O zagueiro Sérgio Ramos, um dos destaques da partida contra o Granada por salvar o gol de empate adversário, está otimista com o desempenho da equipe, mas mantém cautela.

- Não ganhamos nada ainda, embora possam observar nossa vontade em conquistar a taça. Depende de nós e há pontos que queremos ganhar. O objetivo, desde a paralisação, era ganhar todos os jogos. Estamos tendo muitos méritos para vencer o campeonato. Espero que quinta possamos comemorar o título como Deus mandar.

O defensor também comentou sobre a enorme pressão sofrida na segunda etapa, após terminar o primeiro tempo ganhando por 2 a 0.

- Acredito que, inconscientemente, cometemos o erro de abaixar a guarda. Ao invés de matar a partida buscando o 3 a 0, nós relaxamos. Isso não pode acontecer, pois qualquer um pode te vencer se você não mantém a mesma intensidade.