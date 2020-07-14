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futebol

Sérgio Ramos avalia vitória e pede mais atenção ao Real Madrid

Zagueiro afirma que merengues relaxaram na segunda etapa contra o Granada. Defensor também diz que objetivo não foi concluido e que espera comemorar título na quinta...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 22:30

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 22:30

Crédito: Sérgio Ramos tem sido principal destaque na campanha do Real Madrid na temporada (Ander GILLENEA / AFP
Após mais uma vitória, o Real Madrid se aproxima do título de campeão espanhol e precisa vencer o Villarreal nesta quinta-feira para confirmar a conquista e poder comemorar. O zagueiro Sérgio Ramos, um dos destaques da partida contra o Granada por salvar o gol de empate adversário, está otimista com o desempenho da equipe, mas mantém cautela.
- Não ganhamos nada ainda, embora possam observar nossa vontade em conquistar a taça. Depende de nós e há pontos que queremos ganhar. O objetivo, desde a paralisação, era ganhar todos os jogos. Estamos tendo muitos méritos para vencer o campeonato. Espero que quinta possamos comemorar o título como Deus mandar.
O defensor também comentou sobre a enorme pressão sofrida na segunda etapa, após terminar o primeiro tempo ganhando por 2 a 0.
- Acredito que, inconscientemente, cometemos o erro de abaixar a guarda. Ao invés de matar a partida buscando o 3 a 0, nós relaxamos. Isso não pode acontecer, pois qualquer um pode te vencer se você não mantém a mesma intensidade.
Os merengues venceram o Granada por 2 a 1 com gols de Mendy e Benzema na primeira etapa, enquanto os mandantes descontaram com Machís. Os líderes sofreram pressão e ficaram perto de sofrer o empate no final da partida e Courtois e Sérgio Ramos foram decisivos para impedir o pior resultado.

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