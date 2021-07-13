Sergio Ramos afirma: 'Estou animado para jogar com Neymar'

Crédito: Divulgação / PSG

Sergio Ramos está empolgado para atuar ao lado de Neymar e Mbappé pelo Paris Saint-Germain. Em entrevista coletiva a diversos veículos espanhóis, o defensor afirmou estar preparado para os novos desafios que terá na carreira após deixar o Real Madrid.- São dois grandes jogadores. Estou animado para jogar ao lado de Neymar, com quem tenho boa relação. Também com Mbappé, que é um grande jogador. Mas o mais importante é vencer.

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Quando perguntado sobre se o atacante francês deveria vestir a camisa do Real Madrid, um dos possíveis destinos para o craque no futuro, a resposta pode não ser de agrado dos dirigentes do PSG.

- Claro. O Real Madrid é um dos melhores clubes do mundo. O nivel histórico, o maior. Para mim, os grandes jogadores devem passar por lá. Mas agora o quero no meu time. Quero ganhar e para isso quero os melhores ao meu lado.