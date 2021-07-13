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futebol

Sergio Ramos afirma: 'Estou animado para jogar com Neymar'

Defensor já foi rival do brasileiro quando ambos estavam no futebol espanhol, mas buscam conquistar títulos nesta temporada com o Paris Saint-Germain...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 11:08

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 11:08
Crédito: Divulgação / PSG
Sergio Ramos está empolgado para atuar ao lado de Neymar e Mbappé pelo Paris Saint-Germain. Em entrevista coletiva a diversos veículos espanhóis, o defensor afirmou estar preparado para os novos desafios que terá na carreira após deixar o Real Madrid.- São dois grandes jogadores. Estou animado para jogar ao lado de Neymar, com quem tenho boa relação. Também com Mbappé, que é um grande jogador. Mas o mais importante é vencer.
> Veja a tabela da Ligue 1
Quando perguntado sobre se o atacante francês deveria vestir a camisa do Real Madrid, um dos possíveis destinos para o craque no futuro, a resposta pode não ser de agrado dos dirigentes do PSG.
- Claro. O Real Madrid é um dos melhores clubes do mundo. O nivel histórico, o maior. Para mim, os grandes jogadores devem passar por lá. Mas agora o quero no meu time. Quero ganhar e para isso quero os melhores ao meu lado.
Aos 35 anos, Ramos chega como um dos principais nomes para arrumar o sistema defensivo da equipe de Mauricio Pochettino que foi contestado na última temporada. Além do espanhol, o clube já confirmou as chegadas de Wijnaldum, Hakimi e deve apresentar Donnarumma nesta quarta-feira.

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