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Sérgio Conceição, técnico do Porto, critica árbitro após empate: 'Fomos enganados, fomos roubados'

Treinador português não poupou palavras para mostrar a insatisfação com a atuação do árbitro no tropeço do Porto diante do Belenenses...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 19:29
Crédito: Divulgação
O técnico do Porto, Sérgio Conceição, não ficou contente com a atuação da arbitragem no empate dos Dragões com o Belenenses, no Estádio do Rastelo. De acordo com o treinador, alguns jogadores do time rival deveriam ter sido expulsos tanto pelo segundo cartão amarelo, quanto pelo vermelho direto. Conceição também criticou a escolha do árbitro para a partida "que pode ser decisiva" na briga pelo título.+ Veja a tabela do Campeonato Português- Fomos à procura do resultado e pensávamos que, marcando primeiro, as coisas seriam diferentes. O Belenenses SAD foi-se defendendo como pôde, fomos criando oportunidades mas não fizemos golo. Com o decorrer do jogo vimos uma arbitragem… Já não me lembro de uma coisa assim. Como é que um árbitro que está debaixo de uma enorme polémica, como todos sabemos, vem arbitrar um jogo que pode ser decisivo para as contas do título?
- Houve dois jogadores que deviam ter sido expulsos em três ocasiões pelo segundo amarelo. A entrada do Calila sobre o Corona foi até para vermelho direto!Um lance marcou o empate do Belenenses com o Porto, no Estádio do Restelo, nesta quinta-feira, 04. Já na reta final da partida, o lateral-direito Nanu bateu a cabeça duas vezes em dividida com o goleiro Stanislav Kritsyuk: a primeira na disputa pela bola no alto; e a segunda na aterrisagem.
- É inacreditável como é que não o expulsa! Como é que o Conselho de Arbitragem mete este árbitro aqui hoje? Isto independentemente de nós termos de meter a bola dentro da baliza.
- Tenho os jogadores revoltados no balneário, aquele lance do Nanu é pênalti em todo o lado do mundo. É involuntário, mas eu pergunto. Alguém faz pênaltis de forma voluntária? Hoje fomos enganados, fomos roubados.

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