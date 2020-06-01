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futebol

Sérgio Conceição pode alcançar feito histórico no futebol português

Treinador pode ser o único na história a fazer 90 pontos no campeonato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2020 às 16:04

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 16:04

Crédito: Guido Kirchner / DPA / AFP
O Porto precisa vencer os últimos 10 jogos que restam no Campeonato Português para chegar a um novo recorde. Caso consiga uma campanha perfeita, Sérgio Conceição será o único treinador a chegar aos 90 pontos na história do torneio nacional.
Para ser campeão, o Porto depende só de si mesmo. Líder da competição, o clube tem um ponto de vantagem sobre o Benfica.
O Porto volta a campo na quarta-feira (3), às 17h15 (Brasília) pela 25ª rodada do Campeonato Português.E MAIS:Messi não ativa cláusula e segue no Barcelona por mais uma temporadaAlba afirma que elenco está melhor do que quando houve a paralisaçãoDenilson foca em sequência do Paços Ferreira em reta final do PortuguêsDescobridor de Ronaldo conta que não acreditava na idade do fenômenoTreino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives MatterPayet se recusa a reduzir salários: 'Tenho compromissos financeiros' E MAIS:

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