Sérgio Conceição é o nome favorito para assumir o Napoli

O nome do técnico Sérgio Conceição surge como um dos favoritos para assumir o Napoli na próxima temporada, segundo o "Corriere dello Sport". O português pode assumir o cargo de Gattuso, demitido no último domingo após o empate de 1 a 1 com o Verona pelo Campeonato Italiano.O comandante tem contrato com o Porto até o próximo dia 30 de junho, mas cresce a expectativa pelo anúncio do treinador nos próximos dias. Assim, Conceição estaria retornando a Itália após ter sido atleta do Parma, da Lazio e Inter de Milão.