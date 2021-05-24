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futebol

Sérgio Conceição é o nome favorito para assumir o Napoli

Técnico português pode deixar o Porto após quatro temporadas na equipe dos Dragões. Time italiano demitiu Gattuso após empate com Verona por 1 a 1 no último domingo...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 10:28

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 10:28
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O nome do técnico Sérgio Conceição surge como um dos favoritos para assumir o Napoli na próxima temporada, segundo o "Corriere dello Sport". O português pode assumir o cargo de Gattuso, demitido no último domingo após o empate de 1 a 1 com o Verona pelo Campeonato Italiano.O comandante tem contrato com o Porto até o próximo dia 30 de junho, mas cresce a expectativa pelo anúncio do treinador nos próximos dias. Assim, Conceição estaria retornando a Itália após ter sido atleta do Parma, da Lazio e Inter de Milão.
> Veja a tabela final do Campeonato Italiano
O Napoli encerrou a temporada com um tropeço que custou caro para o clube. A equipe que havia entrado na última rodada no G4, terminou a competição na 5ª colocação, não conseguiu chegar na Champions League e irá disputar a Liga Europa.
Sérgio Conceição vem crescendo no cenário do futebol europeu após boas participações com o Porto nas últimas Ligas dos Campeões. Além disso, o técnico já conquistou dois títulos do Campeonato Português, uma Taça de Portugal e uma Supertaça de Portugal.

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