Sérgio Conceição é o nome favorito para assumir o Napoli

O nome do técnico Sérgio Conceição surge como um dos favoritos para assumir o Napoli na próxima temporada, segundo o "Corriere dello Sport". O português pode assumir o cargo de Gattuso, demitido no último domingo após o empate de 1 a 1 com o Verona pelo Campeonato Italiano.O comandante tem contrato com o Porto até o próximo dia 30 de junho, mas cresce a expectativa pelo anúncio do treinador nos próximos dias. Assim, Conceição estaria retornando a Itália após ter sido atleta do Parma, da Lazio e Inter de Milão.
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O Napoli encerrou a temporada com um tropeço que custou caro para o clube. A equipe que havia entrado na última rodada no G4, terminou a competição na 5ª colocação, não conseguiu chegar na Champions League e irá disputar a Liga Europa.
Sérgio Conceição vem crescendo no cenário do futebol europeu após boas participações com o Porto nas últimas Ligas dos Campeões. Além disso, o técnico já conquistou dois títulos do Campeonato Português, uma Taça de Portugal e uma Supertaça de Portugal.