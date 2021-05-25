Sérgio Conceição descarta Napoli e se aproxima de renovação com Porto

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Sergio Conceição descartou comandar o Napoli na próxima temporada, segundo o "Corriere dello Sport". De acordo com a imprensa portuguesa, o fato da equipe italiana não ter conquistado classificação na Champions League pesou na decisão do treinador.Com isso, o técnico dos Dragões deve anunciar sua renovação contratual a qualquer momento. Nicolò Schira, jornalista italiano, afirmou que a expectativa é de que o português assine um novo vínculo com o atual clube até 2023 com um salário de três milhões de euros (R$ 19 milhões) por ano.

> Veja a tabela da Eurocopa

Com isso, o Napoli volta a buscar novas opções no mercado após a demissão de Gattuso. Christophe Galtier, campeão da Ligue 1 com o Lille, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi são tratados como a prioridade do presidente Aurelio De Laurentiis.