Sérgio Coelho diz ter atendido pedido da torcida para trazer Diego Costa e pede: 'precisamos ter 100 mil sócios'

Diego Costa foi oficializado pelo Atlético-MG. O contrato com o jogador será até o fim de 2022 e sua chegada pode gerar um dos ataques mais poderosos do Brasil, com Hulk e Savarino. Diego fez sua média com o torcedor alvinegro afirmando que virá jogar no “Maior de Minas”. Presidente pede aumento no sócio torcedor Passada a euforia da confirmação da contratação de Diego Costa, o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, pediu ajuda ao torcedor atleticano para que o número de sócios torcedores suba. Atualmente, o Galo possui 65 mil associados e segundo o dirigente, o clube precisará de 100 mil sócios para manter o caro elenco alvinegro. Confira nos vídeos a fala de Diego do mandatário alvinegro.