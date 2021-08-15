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Sérgio Coelho diz ter atendido pedido da torcida para trazer Diego Costa e pede: 'precisamos ter 100 mil sócios'

Diego Costa foi anunciado oficialmente pelo Galo e  mandou um recado para a torcida: 'Muito feliz em jogar no maior de Minas'...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 17:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 17:46
Diego Costa foi oficializado pelo Atlético-MG. O contrato com o jogador será até o fim de 2022 e sua chegada pode gerar um dos ataques mais poderosos do Brasil, com Hulk e Savarino. Diego fez sua média com o torcedor alvinegro afirmando que virá jogar no “Maior de Minas”. Presidente pede aumento no sócio torcedor Passada a euforia da confirmação da contratação de Diego Costa, o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, pediu ajuda ao torcedor atleticano para que o número de sócios torcedores suba. Atualmente, o Galo possui 65 mil associados e segundo o dirigente, o clube precisará de 100 mil sócios para manter o caro elenco alvinegro. Confira nos vídeos a fala de Diego do mandatário alvinegro.
Ficha técnicaNome: Diego da Silva CostaData de nascimento: 7 de outubro de 1988 (32 anos)Nacionalidade: brasileiro e espanholClubes: Braga (2006-2007), Penafiel (2006), Atlético de Madrid (2007-2014) - empréstimos para Celta de Vigo (2007/08), Albacete (2008/09), Valladolid (2009/10), Rayo Vallecano (2012), Chelsea (2014-2017), Atlético de Madrid (2018-2020).
Diego assinou com o Galo até o fim de 2022 e pode formar um super ataque com Hulk-(Divulgação/Atlético-MG)

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