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Sérgio Coelho cumpre rito em romaria a Aparecida do Norte e promessa de Telê será concluída

O presidente do Atlético-MG saiu de BH até a cidade paulista para agradecer os títulos do alvinegro. Outro dirigente, Ricardo Guimarães irá andar 80 Km até  Conselheiro Lafaiete ...

Publicado em 11 de Março de 2022 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 16:30
O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, chegou a Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, no início da quinta-feira 10 de março. O mandatário estava cumprindo uma promessa de ir de BH até o Santuário de Aparecida para agradecer os títulos conquistados pelo alvinegro em 2021. Foram 13 dias de viagem a cavalo passando por vários municípios de Minas. Sérgio Coelho deixou Belo Horizonte no dia 26 de fevereiro, uma semana depois de o Galo ter vencido o Flamengo na Supercopa do Brasil. Em Aparecida, participou de uma missa e agradeceu à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. -Abençoe nossos irmãos da romaria a cavalo que vem de Belo Horizonte, com o presidente Sérgio Coelho-disse o padre, durante a missa na Basílica. O dirigente percorreu 585 km de distância ao lado de outros cavaleiros, Mo trajeto, sempre foi abordado por torcedores, que queriam saber a situação do time e da possível volta de Junior Alonso ao alvinegro. -No que depender do Atlético para que ele venha, não mediremos esforços-disse Coelho. O retorno da comitiva até BH será em carros e os cavalos serão transportados em caminhões de volta ao local de origem. Promessa feita por Telê também vai ser cumprida
Além da ida até Aparecida do Norte, feita por Sérgio Coelho, outro dirigente do Atlético-MG está pagando a sua promessa pelos títulos do ano passado. Ricardo Guimarães, ex-presidente do clube, e que faz parte dos investidores do Galo, vai “terminar” uma promessa feita por Telê Santana, técnico do Galo em 1971(ano do primeiro Brasileiro do time), que afirmou que iria de Belo Horizonte até Conselheiro Lafaiete, a 80 Km da capital mineira, a pé. Ricardo pretende parar na Igrejinha de Pires, local onde Telê Santana parou durante sua promessa, que não foi totalmente cumprida naquele ano.
Crédito: OmandatárioalvinegrofezumalongajornadaparaagradeceràNossaSenhoraAparecidapelagraçasconquistadaspeloAtlético-MGem2021-(Divulgação/Atlético-MG

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