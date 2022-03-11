Sérgio Coelho cumpre rito em romaria a Aparecida do Norte e promessa de Telê será concluída

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, chegou a Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, no início da quinta-feira 10 de março. O mandatário estava cumprindo uma promessa de ir de BH até o Santuário de Aparecida para agradecer os títulos conquistados pelo alvinegro em 2021. Foram 13 dias de viagem a cavalo passando por vários municípios de Minas. Sérgio Coelho deixou Belo Horizonte no dia 26 de fevereiro, uma semana depois de o Galo ter vencido o Flamengo na Supercopa do Brasil. Em Aparecida, participou de uma missa e agradeceu à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. -Abençoe nossos irmãos da romaria a cavalo que vem de Belo Horizonte, com o presidente Sérgio Coelho-disse o padre, durante a missa na Basílica. O dirigente percorreu 585 km de distância ao lado de outros cavaleiros, Mo trajeto, sempre foi abordado por torcedores, que queriam saber a situação do time e da possível volta de Junior Alonso ao alvinegro. -No que depender do Atlético para que ele venha, não mediremos esforços-disse Coelho. O retorno da comitiva até BH será em carros e os cavalos serão transportados em caminhões de volta ao local de origem. Promessa feita por Telê também vai ser cumprida