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futebol

Sergio Agüero se despede do Manchester City em festa do título; confira

Atacante argentino está de mudança para o Barcelona, e se despediu da equipe inglesa neste domingo...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 18:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 18:09
O Manchester City celebrou, neste domingo, o título da Premier League em festa no Eithad Stadium junto de seus torcedores. Junto da comemoração, o atacante Sergio Agüero se despediu a equipe inglesa, e foi exaltado pelos companheiros.

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