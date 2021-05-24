Sergio Aguero e Pep Guardiola possuem problemas, diz jornal

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Aguero está infeliz com a maneira como Guardiola conduziou sua saída do Manchester City. Segundo o "The Athletic", a dupla passou semanas sem conversar durante o mês de março. O treinador decidiu por não oferecer um novo contrato ao centroavante, o que deixou o argentino chateado.O jogador não tinha o desejo de deixar a equipe inglesa ao final desta temporada após 10 anos servindo o clube. Além disso, fontes disseram que o atleta esteve bem fisicamente nas últimas semanas apesar de não ser relacionado para quatro dos últimos sete jogos pelo comandante espanhol.

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No último domingo, na despedida de Aguero da Premier League com a camisa do Manchester City, o artilheiro anotou dois gols na vitória de seu time sobre o Everton por 5 a 0. Com isso, o camisa 10 chegou a marca de 184 tentos com os Citizens.