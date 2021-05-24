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futebol

Sergio Aguero e Pep Guardiola possuem problemas, diz jornal

Atacante argentino não ficou satisfeito com a condução de sua saída do Manchester City pelo técnico espanhol e ambos ficaram sem se falar por algumas semanas em março...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 09:59

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 09:59
Crédito: ALEX LIVESEY / POOL / AFP
Aguero está infeliz com a maneira como Guardiola conduziou sua saída do Manchester City. Segundo o "The Athletic", a dupla passou semanas sem conversar durante o mês de março. O treinador decidiu por não oferecer um novo contrato ao centroavante, o que deixou o argentino chateado.O jogador não tinha o desejo de deixar a equipe inglesa ao final desta temporada após 10 anos servindo o clube. Além disso, fontes disseram que o atleta esteve bem fisicamente nas últimas semanas apesar de não ser relacionado para quatro dos últimos sete jogos pelo comandante espanhol.
> Veja a tabela final da Premier League
No último domingo, na despedida de Aguero da Premier League com a camisa do Manchester City, o artilheiro anotou dois gols na vitória de seu time sobre o Everton por 5 a 0. Com isso, o camisa 10 chegou a marca de 184 tentos com os Citizens.
Após o duelo, Guardiola se emocionou ao falar do centroavante e disse que o atleta era insubstituível. O treinador também afirmou que o argentino era uma boa pessoa e que o ajudou muito desde sua chegada ao clube em 2016. No entanto, os caminhos estão prestes a se separar e o atacante deve jogar no Barcelona.

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