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Sergio Agüero, do Manchester City, testa positivo para Covid-19

Atacante já estava lesionado, e desfalcava os Citzens; teste positivo deixa Agüero ainda mais longe de sua volta...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 12:22

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 12:22

Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
Nesta quinta-feira, o atacante argentino Sergio 'Kun' Agüero, jogador do Manchester City, testou positivo para Covid-19, e anunciou em suas redes sociais o caso. Agüero já estava ausente do City por conta de uma lesão, mas agora terá que cumprir os protocolos de isolamento.
O City vai assumir a liderança do Inglês? Veja a tabelaAgüero afirmou que teve um contato com uma pessoa infectada e pediu cuidado em suas redes sociais. - Após um contato próximo, estive me isolando e o último teste que fiz deu positivo para COVID 19. Tive alguns sintomas e estou seguindo as ordens do médico para me recuperar. Cuidado, pessoal! - publicou o jogador.
O Manchester City está na busca pela liderança do Campeonato Inglês, mas o seu próximo compromisso será pela FA Cup. A equipe treinada por Pep Guardiola enfreta o Cheltenham Town neste sábado, às 14:30h (de Brasília). O time terá Gabriel Jesus como opção, mas pode optar pelo jovem Liam Delap, visto que o jogo tende a ter reservas.

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