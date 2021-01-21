Sergio Agüero, do Manchester City, testa positivo para Covid-19

Nesta quinta-feira, o atacante argentino Sergio 'Kun' Agüero, jogador do Manchester City, testou positivo para Covid-19, e anunciou em suas redes sociais o caso. Agüero já estava ausente do City por conta de uma lesão, mas agora terá que cumprir os protocolos de isolamento.
O City vai assumir a liderança do Inglês? Veja a tabelaAgüero afirmou que teve um contato com uma pessoa infectada e pediu cuidado em suas redes sociais. - Após um contato próximo, estive me isolando e o último teste que fiz deu positivo para COVID 19. Tive alguns sintomas e estou seguindo as ordens do médico para me recuperar. Cuidado, pessoal! - publicou o jogador.
O Manchester City está na busca pela liderança do Campeonato Inglês, mas o seu próximo compromisso será pela FA Cup. A equipe treinada por Pep Guardiola enfreta o Cheltenham Town neste sábado, às 14:30h (de Brasília). O time terá Gabriel Jesus como opção, mas pode optar pelo jovem Liam Delap, visto que o jogo tende a ter reservas.