Sergio Agüero, do Manchester City, testa positivo para Covid-19

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Nesta quinta-feira, o atacante argentino Sergio 'Kun' Agüero, jogador do Manchester City, testou positivo para Covid-19, e anunciou em suas redes sociais o caso. Agüero já estava ausente do City por conta de uma lesão, mas agora terá que cumprir os protocolos de isolamento.

O City vai assumir a liderança do Inglês? Veja a tabelaAgüero afirmou que teve um contato com uma pessoa infectada e pediu cuidado em suas redes sociais. - Após um contato próximo, estive me isolando e o último teste que fiz deu positivo para COVID 19. Tive alguns sintomas e estou seguindo as ordens do médico para me recuperar. Cuidado, pessoal! - publicou o jogador.