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Sergio Aguero desfalca City por um mês e é baixa para seleção argentina

Atacante está com uma lesão muscular e pode perder até três jogos da Liga dos Campeões, além de partidas contra Liverpool e Tottenham. Jesus segue se recuperando de contusão...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 10:01

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 10:01
Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
O atacante Sergio Aguero, substituído durante o confronto entre Manchester City e West Ham, está com uma lesão muscular e será baixa por um mês. Com isso, o argentino pode perder até três jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, confrontos contra Liverpool e Tottenham pelo Campeonato Inglês e não será convocado para a seleção argentina.O técnico Pep Guardiola está otimista em relação a uma recuperação mais rápida, mas tudo depende da evolução do próprio jogador. O atacante já havia sofrido na última temporada com lesão e ficou de fora da reta final dos torneios por conta de um problema no joelho.
Dessa forma, Gabriel Jesus se torna o principal nome para o ataque do Manchester City, uma vez que passa a ser o único nove clássico do plantel. Apesar das esperanças depositadas no brasileiro, o atleta só participou de apenas um jogo na temporada por conta de lesão

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