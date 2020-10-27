Sergio Aguero desfalca City por um mês e é baixa para seleção argentina

O atacante Sergio Aguero, substituído durante o confronto entre Manchester City e West Ham, está com uma lesão muscular e será baixa por um mês. Com isso, o argentino pode perder até três jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, confrontos contra Liverpool e Tottenham pelo Campeonato Inglês e não será convocado para a seleção argentina.O técnico Pep Guardiola está otimista em relação a uma recuperação mais rápida, mas tudo depende da evolução do próprio jogador. O atacante já havia sofrido na última temporada com lesão e ficou de fora da reta final dos torneios por conta de um problema no joelho.