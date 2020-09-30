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futebol

Sergiño Dest passa por exames médicos e está próximo de anúncio

Lateral norte-americano já está na Catalunha e Barcelona conseguiu entrar em acordo com o Ajax em relação a forma de pagamento pela contratação do jovem jogador...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 08:20

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 08:20
Crédito: Kenzo Tribouillard/AFP
O lateral Sergiño Dest já passou pelos exames médicos do Barcelona nesta terça-feira e está próximo de ser anunciado como novo reforço culé, segundo a imprensa catalã. O norte-americano será a primeira contratação desde a chegada do técnico Ronald Koeman e o jovem de 19 anos irá assinar um acordo por cinco temporadas.Os blaugranas também acertaram os últimos detalhes em relação aos pagamentos com o Ajax. O Barça irá pagar 20 milhões de euros (R$ 132 milhões) fixos e outros cinco milhões de euros (R$ 33 milhões) variáveis ao clube holandês. Apesar do acordo verbal, os catalães estão cautelosos e não anunciaram Dest como novo atleta do clube.
A expectativa para tornar a contratação oficial cresce e o Barcelona pode divulgar a chegada do lateral nas próximas horas. O jovem chega para ocupar o lugar deixado por Nélson Semedo, pois o português saiu para o Wolverhampton. Na última temporada com a camisa do Ajax, Dest participou de 20 jogos e foi responsável por cinco assistências.

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