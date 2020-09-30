Sergiño Dest passa por exames médicos e está próximo de anúncio

O lateral Sergiño Dest já passou pelos exames médicos do Barcelona nesta terça-feira e está próximo de ser anunciado como novo reforço culé, segundo a imprensa catalã. O norte-americano será a primeira contratação desde a chegada do técnico Ronald Koeman e o jovem de 19 anos irá assinar um acordo por cinco temporadas.Os blaugranas também acertaram os últimos detalhes em relação aos pagamentos com o Ajax. O Barça irá pagar 20 milhões de euros (R$ 132 milhões) fixos e outros cinco milhões de euros (R$ 33 milhões) variáveis ao clube holandês. Apesar do acordo verbal, os catalães estão cautelosos e não anunciaram Dest como novo atleta do clube.