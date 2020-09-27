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futebol

Sergiño Dest é esperado pelo Barcelona nesta segunda-feira

Lateral do Ajax deve acertar sua negociação até terça-feira para começar a treinar com o elenco principal. Segundo imprensa catalã, Dest já se despediu dos atuais companheiros...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 09:30
Crédito: Kenzo Tribouillard/AFP
O Barcelona aguarda o lateral Sergiño Dest nesta segunda-feira para a realização dos exames médicos, segundo o “Mundo Deportivo”. O acerto ainda não foi oficializado, mas a “RAC1” informou que no último sábado, após o jogo entre Ajax e Vitesse, o jovem norte-americano se despediu dos companheiros.
Os clubes ainda conversam para encontrar o melhor acordo para a transferência de Dest, mas a expectativa é de que o acerto aconteça entre este domingo e, no máximo, na terça-feira. Os culés querem o lateral nos treinamentos com o time principal o quanto antes e há a chance do jovem de 19 anos atuar contra o Sevilla, no próximo dia quatro.
O Ajax quer conseguir a maior parte de dinheiro possível pelo lateral, enquanto o Barcelona tenta um empréstimo com opção de compra obrigatória em 2021 para adiar o pagamento e minimizar os efeitos da crise da Covid-19. O clube holandês já dá o atleta como perdido e Dest demonstra vontade em vestir a camisa blaugrana.

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