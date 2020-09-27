Sergiño Dest é esperado pelo Barcelona nesta segunda-feira

Crédito: Kenzo Tribouillard/AFP

O Barcelona aguarda o lateral Sergiño Dest nesta segunda-feira para a realização dos exames médicos, segundo o “Mundo Deportivo”. O acerto ainda não foi oficializado, mas a “RAC1” informou que no último sábado, após o jogo entre Ajax e Vitesse, o jovem norte-americano se despediu dos companheiros.

Os clubes ainda conversam para encontrar o melhor acordo para a transferência de Dest, mas a expectativa é de que o acerto aconteça entre este domingo e, no máximo, na terça-feira. Os culés querem o lateral nos treinamentos com o time principal o quanto antes e há a chance do jovem de 19 anos atuar contra o Sevilla, no próximo dia quatro.