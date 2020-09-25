Sergiño Dest deve fechar acordo com o Barcelona neste final de semana

Cresce a expectativa no Barcelona para que o clube entre em acordo com o lateral direito Sergiño Dest neste final de semana, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Os culés enviaram uma oferta na última quarta-feira se propondo a pagar 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) fixos e cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) variáveis, mas ainda falta um acerto em relação a forma do pagamento.Os catalães e os holandeses possuem boa relação no mercado e as conversas aceleraram nos últimos dias, uma vez que o norte-americano declarou desejo em vestir a camisa blaugrana e ocupar a vaga deixada por Nélson Semedo. Jogador e clube já entraram em acordo nos termos de contrato e a transferência está muito próxima de acontecer.