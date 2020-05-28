Serginho fala de melhora da pandemia na China e mira novo desafio na carreira: 'Muito confiante'

Crédito: Divulgação/Changchun Yatai FC

O meia Serginho é um dos reforços do Changchun Yatai FC para esta temporada. Após grande desempenho no Kashima Antlers, onde foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia e disputou o Mundial de Clubes. O brasileiro terá novo desafio na carreira no oriente, desta vez na China.

Há quase dois meses treinando no novo clube, Serginho exaltou melhora no país e mostrou estar confiante para atuar em alto nível novamente neste ano.

- Graças a Deus as coisas vêm melhorando cada dia mais aqui na China. Então a gente vem treinando há um tempo e nos preparando muito bem para quando voltarem as competições. Teremos alguns amistosos que sem dúvidas serão de suma importância para pegarmos ainda mais o ritmo e entrosarmos a equipe - disse, antes de completar:

- Estou muito confiante para esse novo desafio agora na China. Fui muito feliz no Kashima, conquistei títulos, consegui desempenhar muito bem meu futebol e esse é o objetivo agora no Changchun Yatai. Espero dar o melhor para buscarmos os nossos objetivos na temporada.