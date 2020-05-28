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Serginho fala de melhora da pandemia na China e mira novo desafio na carreira: 'Muito confiante'

Meia brasileiro é reforço do Changchun Yatai FC-CHN para esta temporada. Após grande desempenho no Kashima Antlers-JAP, onde conquistou a Liga dos Campeões da Ásia...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 21:35

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 21:35

Crédito: Divulgação/Changchun Yatai FC
O meia Serginho é um dos reforços do Changchun Yatai FC para esta temporada. Após grande desempenho no Kashima Antlers, onde foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia e disputou o Mundial de Clubes. O brasileiro terá novo desafio na carreira no oriente, desta vez na China.
Há quase dois meses treinando no novo clube, Serginho exaltou melhora no país e mostrou estar confiante para atuar em alto nível novamente neste ano.
- Graças a Deus as coisas vêm melhorando cada dia mais aqui na China. Então a gente vem treinando há um tempo e nos preparando muito bem para quando voltarem as competições. Teremos alguns amistosos que sem dúvidas serão de suma importância para pegarmos ainda mais o ritmo e entrosarmos a equipe - disse, antes de completar:
- Estou muito confiante para esse novo desafio agora na China. Fui muito feliz no Kashima, conquistei títulos, consegui desempenhar muito bem meu futebol e esse é o objetivo agora no Changchun Yatai. Espero dar o melhor para buscarmos os nossos objetivos na temporada.
Revelado pelo Santos, Serginho atuou pelo Peixe entre os anos de 2014 e 2018. Depois passou por Vitória, Santo André e América-MG, quando partiu para o Japão onde tornou-se ídolo da torcida do Kashima Antlers.E MAIS:Biglia afirma que deixará o Milan fazendo críticas ao clube italianoRB Leipzig diz que só vende Timo Werner por R$ 320 milhõesClubes ingleses estão autorizados a retomar treinamentos em grupoNeymar se recusa a reduzir o salário e pressiona Paris Saint-Germain E MAIS:

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