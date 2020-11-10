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futebol

Serginho é homenageado por marca de 100 jogos no Matsumoto Yamaga

Ex-Santos e Palmeiras, jogador brasileiro atua no clube japonês desde 2017...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 17:26
Crédito: Divulgação
Nesta quarta-feira, o Matsumoto Yamaga entra em campo contra o JEF United pela segunda divisão do futebol japonês. A partida será marcada por uma homenagem ao jogador Serginho, que completará 100 jogos pela equipe em que atua desde 2017. Feliz com o feito, o meia falou sobre sua trajetória no Japão.
- É uma emoção muito grande poder atingir esta marca. Estou muito feliz por estar aqui no Japão, um lugar em que sempre foi um sonho de criança conhecer e, hoje, posso dizer que moro e jogo futebol aqui. São poucos jogadores que tem essa oportunidade de ficar tanto tempo aqui, ainda mais no mesmo clube, e por agradeço a Deus por essa oportunidade e, também, a minha família por estarem sempre comigo - disse o brasileiro.
Nesta temporada, Serginho soma 25 partidas pelo Matsumoto. Ao todo, foram cinco gols marcados e três assistências. Mais uma vez se consolidando como um dos principais nomes da equipe, o brasileiro disse que foi muito bem recebido pelas pessoas da cidade e do clube desde a sua chegada ao Japão.
- A recepção e o carinho da torcida com a minha família e comigo foi e sempre será algo maravilhoso. Tento retribuir esse apreço dentro de campo e dar o meu melhor para ajudar o clube em tudo que estiver dentro do meu alcance.

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