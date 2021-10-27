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Será? Suposta lista da Bola de Ouro coloca Lewandowski como vencedor

Atacante do Bayern de Munique conquistou o último prêmio da Fifa de melhor jogador do mundo e quebrou recorde da Bundesliga na temporada passada...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 11:10

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 11:10

Crédito: Lewandowski aparece como vencedor da Bola de Ouro em suposta lista em circulação nas redes sociais (CHRISTOF STACHE / AFP
O atacante Robert Lewandowski aparece como vencedor da Bola de Ouro em uma suposta lista em circulação nas redes sociais do prêmio entregue pela revista "France Football". Em dezembro de 2020, o centroavante do Bayern de Munique recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa.Na última temporada, o centroavante polonês voltou a assombrar e a quebrar recordes. No Campeonato Alemão, o camisa nove anotou 41 gols e superou a marca de 40 gols em uma única edição da Bundesliga estipulada por Gerd Muller em 1971/1972.
Na lista, os nomes de Lionel Messi e Karim Benzema aparecem em sequência. O argentino realizou uma temporada sólida com a camisa do Barcelona, em que foi campeão da Copa do Rei, e com a Argentina, onde foi campeão da Copa América. Já o atacante francês terminou a temporada sem conquistas, mas vem mostrando um grande futebol.
Salah, considerado por muitos o melhor jogador do mundo neste momento, aparece em 4º lugar na lista. Jorginho, atual campeão da Champions League com o Chelsea e vencedor da Eurocopa com a Itália, aparece apenas na 5ª colocação.

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