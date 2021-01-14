Será que dá? Em alta, Ceará fica perto do grupo da Libertadores

Crédito: Fausto Filho/Divulgação Twitter Ceará

Após a vitória contra o Flamengo, o Ceará chegou aos 39 pontos e começa a sonhar com voos mais altos dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente na briga pela Libertadores da América.

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Atualmente, o Vozão está oito pontos atrás do Palmeiras, primeiro time do G6. Porém, como o Verdão e o Grêmio, finalistas da Copa do Brasil, estão na zona de classificação da Liberta, o foco está no Flu, o 7º colocado, com 43 pontos.

Diante do cenário, o Ceará de Guto Ferreira está mais do que vivo na briga pela vaga na Libertadores e precisa manter o seu nível para conseguir a vaga inédita.

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