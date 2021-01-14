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futebol

Será que dá? Em alta, Ceará fica perto do grupo da Libertadores

Vozão conseguiu um bom resultado diante do Flamengo e se aproximou dos times que sonham com o torneio continental...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 18:02

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:02

Crédito: Fausto Filho/Divulgação Twitter Ceará
Após a vitória contra o Flamengo, o Ceará chegou aos 39 pontos e começa a sonhar com voos mais altos dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente na briga pela Libertadores da América.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Atualmente, o Vozão está oito pontos atrás do Palmeiras, primeiro time do G6. Porém, como o Verdão e o Grêmio, finalistas da Copa do Brasil, estão na zona de classificação da Liberta, o foco está no Flu, o 7º colocado, com 43 pontos.
Diante do cenário, o Ceará de Guto Ferreira está mais do que vivo na briga pela vaga na Libertadores e precisa manter o seu nível para conseguir a vaga inédita.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
O primeiro desafio será no domingo, quando a equipe mede forças com o Red Bull Bragantino na Arena Castelão.

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