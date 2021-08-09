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futebol

'Será muito especial voltar ao Monumental', destaca Nacho Fernández sobre duelo com o River

O meia do Atlético-MG crê que o reencontro com sua ex-equipe será mais aberto do que os confrontos diante do Boca Juniors...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 18:06
O meia Nacho Fernández, do Atlético-MG, terá um sentimento novo em sua carreira esta semana. O jogador vai enfrentar pela primeira vez seu ex-clube, o River Plate,nesta quarta-feira, 11 de agosto, em duelo válido pela ida das quartas de final da Libertadores da América. Nacho comentou que vai ser especial voltar à casa dos “Milionários”, o Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, para enfrentar o time que o projetou para o cenário internacional do futebol. Outra observação do meio de campo alvinegro é que os jogos contra o River serão mais abertos, menos travados, como aconteceu diante do Boca Juniors, quando as duas partidas ficaram empatadas por 0 a 0, com a vaga às quartas sendo decidida nos pênaltis. Confira nos vídeos as declarações de Nacho antes de mais uma decisão do alvinegro. Nacho espera um jogo menos "truncado" diante do River, diferentemente do duelo contra o Boca-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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