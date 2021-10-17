Sequência paulista e jogos contra times de cima da tabela: os desafios do São Paulo no começo da 'Era Ceni'

Crédito: Miguel Schincariol/saopaulofc

Rogério Ceni estreou no comando do São Paulo empatando com o Ceará por 1 a 1, no Morumbi. E o técnico não terá vida fácil no comando do Tricolor nas próximas rodadas. Isso porque o clube terá uma sequência paulista e duelos contra clubes que estão em boa colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. A sequência paulista se inicia se segunda-feira (18), quando o São Paulo enfrenta o Corinthians, às 20h, no Morumbi. Depois, a equipe viaja para Bragança Paulista, onde encara o Red Bull Bragantino, no dia 24 de outubro.

Uma curiosidade é que o São Paulo passará quase um mês sem viagens para outros estados, o que pode facilitar no físico dos atletas. O último jogo fora do Estado de São Paulo foi no último dia 11, contra o Cuiabá. Depois, a equipe enfrentou o Ceará no Morumbi, Corinthians e Red Bull Bragantino, dois clubes paulistas e enfrenta o Internacional, em casa.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!A próxima viagem para outro estado será somente para enfrentar o Bahia, dia sete de novembro, em Salvador. Bahia (17º), inclusive, que é o único time dos próximos jogos do São Paulo que não está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.