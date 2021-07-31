Sequência invicta contra o rival e saída do Z4: as missões do São Paulo contra o Palmeiras

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tem missões na partida contra o Palmeiras, neste sábado (31), às 19h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira é manter o tabu que já dura quase dois anos sem perder para o rival. Nesse período, foram seis jogos, com três vitórias do São Paulo e três empates. Além disso, o título do Campeonato Paulista que tirou o Tricolor da fila de oito anos sem levantar troféus. Nas seis partidas, o São Paulo fez cinco gols e sofreu apenas um.

A última vitória dos palmeirenses foi em outubro de 2019. Na ocasião, comandado por Mano Menezes, o Palmeiras marcou com Bruno Henrique, Gustavo Scarpa e Felipe Melo, ganhando tranquilamente por 3 a 0.

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VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃOFora manter a sequência invicta, o São Paulo quer a vitória para sair da incômoda zona de rebaixamento. Até aqui, o Tricolor está na 17ª posição, com apenas 11 pontos em 13 rodadas disputadas. São 13 jogos, com duas vitórias, cinco empates e seis derrotas. Foram nove gols marcados e 17 sofridos.

Contra times do G6, parte da tabela que o Palmeiras ocupa, já que é o líder da competição, o São Paulo só tem derrotas. Perdeu para Atlético-MG (0x1), Fortaleza (0x1), Red Bull Bragantino (1x2) e Flamengo (1x5). Ainda resta o Athletico-PR, clube que o Tricolor enfrenta na próxima rodada.

Sequência invicta do São Paulo contra o Palmeiras