AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sequência invicta contra o rival e saída do Z4: as missões do São Paulo contra o Palmeiras
futebol

Sequência invicta contra o rival e saída do Z4: as missões do São Paulo contra o Palmeiras

Tricolor não perde do Alviverde desde o outubro de 2019 e tentará manter sequência positiva diante do rival. Além disso, time de Crespo quer sair da zona de rebaixamento...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo tem missões na partida contra o Palmeiras, neste sábado (31), às 19h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira é manter o tabu que já dura quase dois anos sem perder para o rival. Nesse período, foram seis jogos, com três vitórias do São Paulo e três empates. Além disso, o título do Campeonato Paulista que tirou o Tricolor da fila de oito anos sem levantar troféus. Nas seis partidas, o São Paulo fez cinco gols e sofreu apenas um.
A última vitória dos palmeirenses foi em outubro de 2019. Na ocasião, comandado por Mano Menezes, o Palmeiras marcou com Bruno Henrique, Gustavo Scarpa e Felipe Melo, ganhando tranquilamente por 3 a 0.
ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃOFora manter a sequência invicta, o São Paulo quer a vitória para sair da incômoda zona de rebaixamento. Até aqui, o Tricolor está na 17ª posição, com apenas 11 pontos em 13 rodadas disputadas. São 13 jogos, com duas vitórias, cinco empates e seis derrotas. Foram nove gols marcados e 17 sofridos.
Contra times do G6, parte da tabela que o Palmeiras ocupa, já que é o líder da competição, o São Paulo só tem derrotas. Perdeu para Atlético-MG (0x1), Fortaleza (0x1), Red Bull Bragantino (1x2) e Flamengo (1x5). Ainda resta o Athletico-PR, clube que o Tricolor enfrenta na próxima rodada.
Sequência invicta do São Paulo contra o Palmeiras
23/05/2021 São Paulo 2-0 Palmeiras - Paulista 202120/05/2021 Palmeiras 0-0 São Paulo - Paulista 202116/04/2021 Palmeiras 0-1 São Paulo - Paulista 202119/02/2021 São Paulo 1-1 Palmeiras - Brasileirão 202010/10/2020 Palmeiras 0-2 São Paulo - Brasileirão 202026/01/2020 Palmeiras 0-0 São Paulo - Paulista 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de julho de 2026
Motorista é detido após acidente entre carros em Cachoeiro
Motorista é preso por embriaguez após causar acidente em Cachoeiro
Imagem de destaque
Eleições 2026: Lorenzo Pazolini declara apoio a Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados