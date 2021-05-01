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futebol

Sequência de jogos fora de casa e duelos decisivos: o maio do São Paulo

Tricolor tem quatro jogos seguidos longe do Morumbi, incluindo clássico e Libertadores. Mês também reserva as fases de mata-mata do Campeonato Paulista...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 18:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O mês de maio será intenso para o São Paulo. Ele começa com um clássico contra o Corinthians, às 22h15, onde o Tricolor tentará quebrar o tabu de nunca ter vencido o rival dentro da Neo Química Arena.
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Depois do jogo contra o Alvinegro, o São Paulo encara provavelmente o duelo mais difícil no Grupo E da Libertadores. O adversário será o Racing, na Argentina, na quarta-feira. A sequência de jogos continua diante do Mirassol e termina em mais um jogo da competição continental, contra o Rentistas, no Uruguai.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Logo depois, a equipe começará as fases de mata-mata do estadual, encarando as quartas de final da competição. Caso avance, o time joga a semifinal do Paulistão, e logo depois, enfrenta o Racing, no Morumbi, antes de uma possível final do Campeonato Paulista. Maio termina com dois jogos programados: o Tricolor fecha a fase de grupos da Libertadores contra o Sporting Cristal, no Morumbi e começa o Campeonato Brasileiro enfrentando o Fluminense, também em casa.
Veja os jogos do São Paulo em maio2/5 – Corinthians x São Paulo - Campeonato Paulista 5/5 – Racing x São Paulo - Libertadores 9/5 – Mirassol x São Paulo - Campeonato Paulista12/5 – Rentistas x São Paulo - LibertadoresQuartas - Paulista Semi - Paulista* São Paulo x Racing - Libertadores Final - Paulista* Final - Paulista* São Paulo x Sporting Cristal - Libertadores São Paulo x Fluminense - Brasileirão
* - jogos não confirmados

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