Sequência como mandante e clássicos: São Paulo terá maio agitado

O mês de maio promete ser agitado para o São Paulo dentro de campo. A equipe fará nove jogos em 28 dias, uma verdadeira maratona que o time já vem convivendo desde o inicio desta temporada. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!

TABELAVeja a classificação do Brasileirão

O Tricolor começa o mês com um clássico, contra o Santos, nesta segunda-feira (02), às 20h, no Morumbi. Será o primeiro jogo no estádio após uma sequência de quatro jogos como visitante. Aliás, dos nove jogos do São Paulo em maio, seis serão em casa.

Depois do San-São, os comandados de Rogério Ceni terão dois jogos como visitante: diante do Everton-CHI, pela Sul-Americana e contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. A sequência como mandante começa no dia 12 de maio, quando o São Paulo enfrenta o Juventude, pela Copa do Brasil. No entanto, esse jogo não será no Morumbi e foi transferido para a Arena Barueri devido a um show do Metallica. Depois, o time enfrentará Cuiabá e Jorge Wilstermann-BOL em casa.

Os três últimos jogos do mês serão contra Corinthians, na Neo Química Arena, e Ayacucho e Ceará, no Morumbi.