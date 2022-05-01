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futebol

Sequência como mandante e clássicos: São Paulo terá maio agitado

Dos nove jogos que fará esse mês, Tricolor jogará seis em casa, com duelos decisivos da Sul-Americana e jogos contra rivais...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2022 às 12:00
O mês de maio promete ser agitado para o São Paulo dentro de campo. A equipe fará nove jogos em 28 dias, uma verdadeira maratona que o time já vem convivendo desde o inicio desta temporada. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!
TABELAVeja a classificação do Brasileirão
O Tricolor começa o mês com um clássico, contra o Santos, nesta segunda-feira (02), às 20h, no Morumbi. Será o primeiro jogo no estádio após uma sequência de quatro jogos como visitante. Aliás, dos nove jogos do São Paulo em maio, seis serão em casa.
Depois do San-São, os comandados de Rogério Ceni terão dois jogos como visitante: diante do Everton-CHI, pela Sul-Americana e contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. A sequência como mandante começa no dia 12 de maio, quando o São Paulo enfrenta o Juventude, pela Copa do Brasil. No entanto, esse jogo não será no Morumbi e foi transferido para a Arena Barueri devido a um show do Metallica. Depois, o time enfrentará Cuiabá e Jorge Wilstermann-BOL em casa.
Os três últimos jogos do mês serão contra Corinthians, na Neo Química Arena, e Ayacucho e Ceará, no Morumbi.
Crédito: SãoPauloterádoisclássicosesequênciacomomandantenomês(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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