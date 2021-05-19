'Sensação especial': Miranda fala sobre final do Campeonato Paulista

Às vésperas da primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, o capitão do São Paulo, Miranda, comentou sobre a expectativa para a decisão. Experiente, o zagueiro revelou que a sensação de defender o Tricolor em uma final é especial e falou sobre a preparação da equipe.VEJA COMO FICOU A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO GRUPO E DA LIBERTADORES