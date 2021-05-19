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'Sensação especial': Miranda fala sobre final do Campeonato Paulista

Capitão do São Paulo comentou sobre a expectativa para a decisão contra o Palmeiras...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 16:22
Crédito: STAFF/Conmebol
Às vésperas da primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, o capitão do São Paulo, Miranda, comentou sobre a expectativa para a decisão. Experiente, o zagueiro revelou que a sensação de defender o Tricolor em uma final é especial e falou sobre a preparação da equipe.VEJA COMO FICOU A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO GRUPO E DA LIBERTADORES
São Paulo e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque, às 22h, pela primeira vez nesta final. O jogo decisivo do campeonato será disputado no domingo (23), Às 16h, no Morumbi.

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