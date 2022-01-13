Senegal x Guiné: horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Senegal encara Guiné nesta sexta-feira, às 10h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo B da Copa Africana de Nações. O confronto coloca frente a frente as duas seleções que lideram a chave após vencerem seus primeiros confrontos e vale briga pela 1ª colocação.CONTANDO COM MANÉSenegal entrou no Grupo B como a grande favorita para conquistar a liderança e buscar o título do torneio. No entanto, a equipe decepcionou na estreia ao vencer Zimbábue com gol de pênalti de Mané nos acréscimos da segunda etapa e precisa mostrar evolução.
COMO VEM GUINÉPor outro lado, Guiné encarou um duelo equilibrado contra Malawi na estreia, mas conseguiu a vitória também por 1 a 0. No entanto, a equipe que decepcionou nas Eliminatórias para a Copa do Mundo sem ter tido nenhuma vitória é zebra.
FICHA TÉCNICA:Senegal x Guiné
Data e horário: 14/1/2022, às 10h (de Brasília)Local: Estádio Kouekong, em Bafoussam (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SENEGAL (Técnico: Aliou Cissé)Dieng; Ballo-Toure, Cisse, Diallo e Mbaye; Kouyate e Gueye Sarr; Mané, Dia e Balde
Desfalques: Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy e Famara Diedhiou (Covid-19)
GUINÉ (Técnico: Kaba Diawara)Keita; Sylla, Conte, Sow, Camara e Kane; Cisse, Keita e Diawara; Bayo e Kante
Desfalques: Nenhum