Senegal x Guiné Equatorial: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Após vencer bem nas oitavas de final, Senegal enfrenta Guiné Equatorial neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. Após uma primeira fase conturbada, a equipe de Aliou CIssé encara uma adversária que promete dar trabalho e sem saber se Sadio Mané terá condições de jogo após se lesionar contra Cabo Verde.DEFESA QUE NINGUÉM PASSAApós uma participação abaixo do esperado no Grupo B, com apenas uma vitória e dois empates, Senegal venceu Cabo Verde por 2 a 0 nas oitavas de final e conta com a melhor defesa do torneio, e que ainda não foi vazada. No entanto, o ataque tem sido um ponto negativo, uma vez que a equipe marcou apenas três gols e Mané, autor de dois tentos, é dúvida para o duelo.
ADVERSÁRIO DUROPor outro lado, Guiné Equatorial, embora não seja tão tradicional, tem tudo para ser um rival complicado. No Grupo E, a seleção derrotou a Argèlia e Serra Leoa, além de eliminar Mali nas oitavas de final e ter tido uma participação interessante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo na África.
FICHA TÉCNICA:Senegal x Guiné Equatorial
Data e horário: 30/1/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Japoma, em Duala (CAM)Onde assistir: Band
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SENEGAL (Técnico: Aliou Cissé)E Mendy; Sarr, Koulibaly, A Diallo e Ciss; P Gueye, N Mendy e I Gueye; H Diallo, Dieng e Dia
Desfalques: Sadio Mané (machucado)
GUINÉ EQUATORIAL (Técnico: Juan Micha)Owono; Akapo, Coco, Orozco e Ndong; Salvador, Ganet, Machin e Buyla; Siafa e Hanza
Desfalques: Josete Miranda (suspenso)